▽Ａ級　
①倉みつ子・菅原裕美（ホワイトウィング）②上山・丹代（ジャパン・アルバトロス）
▽Ｂ級　
①石沢貴子・森春代（エルバッハ）②返町・岩瀬（あだっちーず）
▽Ｃ級　
①佐藤美秋・西村紫乃（ミニオンズ・あだっちーず）②増田・木原（ホワイトウィング）
▽Ｄ級　
①平沼初音・達野ゆきの②松原・沢井