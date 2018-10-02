▽１回戦

深川８―１東光、留萌潮静球友２―１近文、妹背牛１５―０東栄、東聖４―３滝川、末広８―１富良野扇山、新十津川４―３三小、旭稜５―１猿払村、小平１１―８豊岡、忠和５―３富良野球友、春光９―１士別、砂川４―２神楽、北鎮９―２美瑛、羽幌１７―０東町、留萌萌友９―３啓明、赤平２０―０愛別、春光台６―２中富良野、永山中央４―３紋別オホーツク、紋別潮見１２―０末広北、永山南７―２留萌東光、東神楽９―４砂川空知太