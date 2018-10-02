稚内南３―２富良野東、永山２―１広陵、名寄ＳＣ４―０トラウム、コンサドーレ旭川２ｎｄ６―１忠和、トラウム８―０永山、コンサドーレ旭川２ｎｄ５―１広陵、富良野東３―０忠和、名寄ＳＣ４―２稚内南、コンサドーレ旭川２ｎｄ２―１トラウム、名寄ＳＣ６―２永山、稚内南３―１忠和、広陵４―２富良野東