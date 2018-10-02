稚内南３―２富良野東、永山２―１広陵、名寄ＳＣ４―０トラウム、コンサドーレ旭川２ｎｄ６―１忠和、トラウム８―０永山、コンサドーレ旭川２ｎｄ５―１広陵、富良野東３―０忠和、名寄ＳＣ４―２稚内南、コンサドーレ旭川２ｎｄ２―１トラウム、名寄ＳＣ６―２永山、稚内南３―１忠和、広陵４―２富良野東
サッカー 第１０回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第２５回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（９月１５、１７、２２、２９日・東川ゆめ公園ほか）
2018/10/02
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