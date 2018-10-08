【男子】

◇シングルス

▽５９歳以下

①神保和成（札幌ビタミンｆｏｒｙｏｕ）②神山（岩手ラージフレンド）③三島（旭川翔くんとゆかいな仲間達）③北川（エレッズ旭川）

▽６０歳以上

①三浦久和（大阪チーム三浦）②鈴木（函館函ラジ８）③下田（札幌星球会）③桑田（札幌セントラル）

▽７０歳以上

①岩坂達哉（函館卓栄会）②吉田（札幌苗卓会）③坂井（札幌石狩クラブ）③妹尾（札幌スイング）

▽７５歳以上

①釘本一典（福岡大野城ラージ）②小崎（函館卓栄会）③川嶋（江別大麻クラブ）③山田（札幌ＬＣＡ）



◇ダブルス

▽１１９歳以下

①鈴木和彦・高橋栄二（札幌ビタミンｆｏｒｙｏｕ・札幌Ｇ４クラブ）②神保・安田（札幌ビタミンｆｏｒｙｏｕ・札幌個人）③三島・伊藤（旭川翔くんとゆかいな仲間達）

▽１２０歳以上

①水野恭一・桑田皇人（札幌北クラブ・札幌セントラル）②五十嵐・白神（江別大麻クラブ・札幌厚友会）

▽１３０歳以上

①吉田留夫・下田真之（札幌苗卓会・札幌星球会）②本吉・鈴木（江別卓正会・函館函ラジ８）③三浦・佐藤（大阪チーム三浦）

▽１４０歳以上

①妹尾裕司・中西正一（札幌スイング・札幌キズナ）②小崎・大平（函館卓栄会）③横山・熊田（札幌前田クラブ・札幌苗卓会）③山田・田村（札幌ＬＣＡ・札幌苗卓会）

▽１５０歳以上

①岩坂達哉・真木下二六（函館卓栄会）②釘本・猪原（福岡大野城ラージ・福岡香椎卓球クラブ）



【女子】

▽５９歳以下

①川崎弘美（富良野クラブ）②安田（札幌個人）

▽６０歳以上

①岡本和子（札幌北斗クラブ）②先名（函館函ラジ８）③山沢（札幌フレンド）③西田（函館函ラジ８）

▽７０歳以上

①堀尾ひろ子（札幌ニューリーブス）②堀本（山口ラブオール岩国）③田中（旭川個人）③深貝（旭川卓翔クラブ）

▽７５歳以上

①滝本暁子（函館卓栄会）②小金丸（札幌キャッスル）③畑山（札幌個人）③大川原（札幌ライラック）



◇ダブルス

▽１１９歳以下

①渡部恵美子・水口香代（小樽リベラル・和寒卓球協会）②神山・下川原（岩手ラージフレンド）

▽１２０歳以上

①川崎弘美・鎌田敦子（富良野クラブ）②岡田・丸井（札幌ビタミンｆｏｒｙｏｕ・札幌アカシア）

▽１３０歳以上

①岡本和子・浮須奈々子（札幌北斗クラブ・札幌厚友会）②堀尾・清水（札幌ニューリーブス・札幌月寒マスカット）③山沢・飯田（札幌フレンド・千歳卓翔クラブ）③坪井・大和田（岩見沢卓愛会・札幌北斗クラブ）

▽１４０歳以上

①江刺家節子・今渕マサ子（岩手ラージフレンド）②堀本・木村（山口ラブオール岩国）③大川原・金原（札幌ライラック・函館ＣＯＭＥＢＡＣＫ）③樋口・清水（江別サンダース）

▽１５０歳以上

①滝本暁子・河上民江（函館卓栄会・函館ラ健会）②小金丸・畑山（札幌キャッスル・札幌個人）③松島・馬場（恵庭卓球協会・札幌来夢１００）



【男女混合】

◇ダブルス

▽１１９歳以下

①三島崇明・都丸聡子（旭川翔くんとゆかいな仲間達・旭医大）②神山彰・神山麗（岩手ラージフレンド）③高橋・水口（札幌Ｇ４クラブ・和寒卓球協会）③北川・川崎（エレッズ旭川・富良野クラブ）

▽１２０歳以上

①白神憲明・大和田久美子（札幌厚友会・札幌北斗クラブ）②水野恭・水野倫（札幌北クラブ）③鈴木・先名（函館函ラジ８）③下田真・下田順（札幌星球会・札幌月寒マスカット）

▽１３０歳以上

①吉田留夫・金原法子（札幌苗卓会・函館ＣＯＭＥＢＡＣＫ）②鯵岡・堀尾（岩見沢北海道アスティーダ・札幌ニューリーブス）③五十嵐・坪井（江別大麻クラブ・岩見沢卓愛会）③三浦・佐藤（大阪チーム三浦）

▽１４０歳以下

①安田敏明・清水則子（江別大麻クラブ・江別サンダーズ）②清水・西田（札幌月寒マスカット・函館函ラジ８）③加藤・岡本（旭川陵雲クラブ・札幌北斗クラブ）③高橋・木村（江別野幌クラブ）

▽１５０歳以上

①田村迪明・大川原千恵子（札幌苗卓会・札幌ライラック）②釘本・猪原（福岡大野城ラージ・福岡香椎卓球クラブ）③横山・伊藤（札幌前田クラブ・札幌アカシア）③堀本・木村（山口ラブオール岩国）