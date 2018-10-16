▽２回戦

滝川４―３深川、妹背牛８―１留萌潮静球友、東聖８―１芦別、新富８―０末広、新十津川９―２沼田、小平９―７旭稜、忠和５―４千代田、春光４―０当麻、砂川３―１比布、羽幌４―１北鎮、和寒６―２留萌萌友、赤平１０―０上川大雪、春光台５―４愛宕東、永山中央１０―３紋別潮見、永山南７―０雄武、東神楽５―３陵雲

▽３回戦

妹背牛１０―１滝川、東聖２―０新富、新十津川７―０小平、忠和４―３春光、砂川２０―０羽幌、和寒１１―４赤平、永山中央１１―０春光台、永山南７―１東神楽

▽準々決勝

妹背牛２―０東聖、新十津川６―２忠和、砂川４―１和寒、永山中央３―２永山南

▽準決勝

妹背牛１―０新十津川、砂川５―４永山中央

▽決勝

砂川１０―４妹背牛