▽１回戦
陵雲・北鎮７―０合同、豊岡９―３妹背牛、三小６―０近文、上川大雪５―０永山中央
▽準決勝
陵雲・北鎮５―０豊岡、三小６―１上川大雪
▽決勝
三小３―２陵雲・北鎮
▽３・４位決定戦
豊岡４―０上川大雪
▽５・６位決定戦
妹背牛２―０近文
▽７・８位決定戦
永山中央３―０合同