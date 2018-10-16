▽１回戦

陵雲・北鎮７―０合同、豊岡９―３妹背牛、三小６―０近文、上川大雪５―０永山中央

▽準決勝

陵雲・北鎮５―０豊岡、三小６―１上川大雪

▽決勝

三小３―２陵雲・北鎮

▽３・４位決定戦

豊岡４―０上川大雪

▽５・６位決定戦

妹背牛２―０近文

▽７・８位決定戦

永山中央３―０合同