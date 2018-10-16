◇決勝トーナメント
▽１回戦
グリンベアボーイズＡ３―１末広北、リベルタ４―１中富良野、北鎮Ａ１―０ニース、西御料地１―１（ＰＫ３―１）グリンベアボーイズＢ
▽準決勝
グリンベアボーイズＡ６―０リベルタ、北鎮Ａ６―０西御料地
▽決勝
北鎮Ａ１―０グリンベアボーイズＡ
▽３位決定戦
西御料地３―２リベルタ
サッカー 第２６回旭川東ライオンズクラブ旗争奪少年大会（６、７日・東川ゆめ公園ほか）
2018/10/16
◇決勝トーナメント
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