▽１部
①卓心会Ａ②エレッズ旭川Ａ
▽２部
①エレッズ旭川Ｂ②ナガオスポーツクラブＡ
▽３部
①卓心会Ｂ②旭実高Ａ
▽４部
①エレッズ旭川Ｃ②グッドスピードＡ
▽５部
①翔くんとゆかいな仲間達Ｃ②卓志クラブＡ
▽６部
①旭医大Ｂ②グッドスピードＢ
▽７部
①旭工高Ａ②ブレイブ旭川Ａ
▽８部
①グッドスピードＣ②花咲クラブ
▽９部
①グッドスピードＤ②旭西高Ａ
▽１０部
①エレッズ旭川Ｄ②旭永嶺高Ａ
▽１１部
①旭北高Ｂ②旭教大Ｂ
▽１２部
①旭農高Ａ②花咲クラブＢ
▽１３部
①富良野ジュニアＡ②フリーダム
▽１４部
①北彩都病院Ａ②卓親会Ａ
▽１５部
①翔くんとゆかいな仲間達Ｆ②北彩都病院Ｂ
▽１６部
①旭南高Ｂ②エレッズ旭川Ｅ
▽１７部
①旭東高Ｂ②旭北高Ｃ
▽１８部
①翔くんとゆかいな仲間達Ｇ②旭永嶺高Ｂ
▽１９部
①翔くんとゆかいな仲間達Ｈ②和寒町卓球協会
▽２０部
①レッツトライ②旭農高Ｂ
▽２１部
①旭永嶺高Ｃ②旭東高Ｃ
▽２２部
①旭農高Ｃ②チャレンジＢ
▽２３部
①旭永嶺高Ｄ②翔くんとゆかいな仲間達Ｊ
▽２４部
①チームキヨスギＡ②翔くんとゆかいな仲間達Ｋ
▽２５部
①旭永嶺高Ｅ②日章卓球少年団Ａ
▽２６部
①富良野ジュニアＢ②チームキヨスギＢ
▽２７部
①日章卓球少年団Ｂ②翔くんとゆかいな仲間達Ｍ
卓球 第３１回加盟団体オープン大会兼第３１回バタフライカップ争奪大会一般の部（２１日・忠和公園体育館）
2018/10/23
▽１部