▽１部　
①卓心会Ａ②エレッズ旭川Ａ
▽２部　
①エレッズ旭川Ｂ②ナガオスポーツクラブＡ
▽３部　
①卓心会Ｂ②旭実高Ａ
▽４部　
①エレッズ旭川Ｃ②グッドスピードＡ
▽５部　
①翔くんとゆかいな仲間達Ｃ②卓志クラブＡ
▽６部　
①旭医大Ｂ②グッドスピードＢ
▽７部　
①旭工高Ａ②ブレイブ旭川Ａ
▽８部　
①グッドスピードＣ②花咲クラブ
▽９部　
①グッドスピードＤ②旭西高Ａ
▽１０部　
①エレッズ旭川Ｄ②旭永嶺高Ａ
▽１１部　
①旭北高Ｂ②旭教大Ｂ
▽１２部　
①旭農高Ａ②花咲クラブＢ
▽１３部　
①富良野ジュニアＡ②フリーダム
▽１４部　
①北彩都病院Ａ②卓親会Ａ
▽１５部　
①翔くんとゆかいな仲間達Ｆ②北彩都病院Ｂ
▽１６部　
①旭南高Ｂ②エレッズ旭川Ｅ
▽１７部　
①旭東高Ｂ②旭北高Ｃ
▽１８部　
①翔くんとゆかいな仲間達Ｇ②旭永嶺高Ｂ
▽１９部　
①翔くんとゆかいな仲間達Ｈ②和寒町卓球協会
▽２０部　
①レッツトライ②旭農高Ｂ
▽２１部　
①旭永嶺高Ｃ②旭東高Ｃ
▽２２部　
①旭農高Ｃ②チャレンジＢ
▽２３部　
①旭永嶺高Ｄ②翔くんとゆかいな仲間達Ｊ
▽２４部　
①チームキヨスギＡ②翔くんとゆかいな仲間達Ｋ
▽２５部　
①旭永嶺高Ｅ②日章卓球少年団Ａ
▽２６部　
①富良野ジュニアＢ②チームキヨスギＢ
▽２７部　
①日章卓球少年団Ｂ②翔くんとゆかいな仲間達Ｍ