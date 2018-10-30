…団体演武…
◇小学生
▽最優秀賞
名寄ピヤシリ道院拳友会
▽優秀賞
富良野スポーツ少年団
◇一般
▽最優秀賞
富良野光明寺道院拳友会
▽優秀賞
富良野高
▽優良賞
旭北高
…規定組演武…
【男女混合】
◇小学生見習～７級
▽最優秀賞
大角空・加藤颯（上富良野）
▽優秀賞
細野・宮川（紋別少年団）
▽優良賞
中津・大野（紋別少年団）
◇同６級
▽最優秀賞
榊琢見・中崎悠晴（富良野光明寺）
▽優秀賞
谷山・中村（富良野光明寺）
▽優良賞
洞口・金内（旭川南）
◇同５級
▽最優秀賞
森口陽・森口叶多（富良野少年団）
▽優秀賞
有野・重元（旭川北少年団）
◇同４級
▽最優秀賞
渡辺諒・久保怜靖（富良野少年団）
▽優秀賞
田村・千葉（紋別少年団）
◇同２級
▽最優秀賞
岡本蓮慈・杉本萌果（旭川北少年団）
▽優秀賞
村上陽・村上星（旭川西）
◇同１級
▽最優秀賞
東山冬華・大居希実（富良野少年団）
…自由組演武…
【男女混合】
◇小学生
▽最優秀賞
平沢美沙季・渡辺希（富良野少年団）
【男子】
◇中学生
▽最優秀賞
杉本皓紀・杉本威（旭川北）
▽優秀賞
石川・加藤（旭川北）
◇一般級拳士
▽最優秀賞
山田航大・河地周作（富良野高）
▽優秀賞
長谷川・伊藤（旭北高）
▽優良賞
三井・武井（旭北高）
【女子】
◇中学生
▽最優秀賞
成田心寧・木村葉瑠（旭川北）
▽優秀賞
小松・竹内（紋別少年団）
◇一般級拳士
▽最優秀賞
小川璃子・西村有菜（富良野光明寺）
▽優秀賞
村田・川越（旭北高）
▽優良賞
太田・内田（旭北高）
◇同女子有段
▽最優秀賞
塚田望生・斎藤美優（富良野光明寺）
▽優秀賞
松田・門田（旭南高）
▽優良賞
木村・前田（旭北高）
…規定単独演武…
【男女混合】
◇小学生見習～７級
▽最優秀賞
井上慧美（富良野光明寺）
▽優秀賞
金光（富良野光明寺）
▽優良賞
森下（富良野光明寺）
◇同４級～６級
▽最優秀賞
加藤心（富良野光明寺）
▽優秀賞
池添（富良野光明寺）
▽優良賞
加藤（富良野光明寺）
◇同１級～３級
▽最優秀賞
水林天朋（上富良野）
▽優秀賞
岡田（富良野少年団）
▽優良賞
木村（旭川北少年団）
◇同有段
▽最優秀賞
洞口陸斗（旭川南）
…自由単独演武…
【男子】
◇中学生級拳士
▽最優秀賞
金内陸杜（旭川南）
▽優秀賞
嶋岡（旭川東）
▽優良賞
鈴木（旭川北）
◇同有段
▽最優秀賞
水林光夢（上富良野）
◇一般級拳士
▽最優秀賞
矢原広暉（富良野高）
▽優秀賞
高橋（旭北高）
▽優良賞
板山（旭北高）
◇同有段
▽最優秀賞
南雲柊平（旭川東）
【女子】
◇中学生級拳士
▽最優秀賞
松本みのり（富良野光明寺）
▽優秀賞
矢野（名寄ピヤシリ）
▽優良賞
佐子（旭川西）
◇一般級拳士
▽最優秀賞
細川未夢（富良野高）
▽優秀賞
能登（富良野高）
▽優良賞
五十嵐（旭北高）
◇同有段
▽最優秀賞
中野なつみ（富良野光明寺）