…団体演武…

◇小学生

▽最優秀賞

名寄ピヤシリ道院拳友会

▽優秀賞

富良野スポーツ少年団

◇一般

▽最優秀賞

富良野光明寺道院拳友会

▽優秀賞

富良野高

▽優良賞

旭北高

…規定組演武…

【男女混合】

◇小学生見習～７級

▽最優秀賞

大角空・加藤颯（上富良野）

▽優秀賞

細野・宮川（紋別少年団）

▽優良賞

中津・大野（紋別少年団）

◇同６級

▽最優秀賞

榊琢見・中崎悠晴（富良野光明寺）

▽優秀賞

谷山・中村（富良野光明寺）

▽優良賞

洞口・金内（旭川南）

◇同５級

▽最優秀賞

森口陽・森口叶多（富良野少年団）

▽優秀賞

有野・重元（旭川北少年団）

◇同４級

▽最優秀賞

渡辺諒・久保怜靖（富良野少年団）

▽優秀賞

田村・千葉（紋別少年団）

◇同２級

▽最優秀賞

岡本蓮慈・杉本萌果（旭川北少年団）

▽優秀賞

村上陽・村上星（旭川西）

◇同１級

▽最優秀賞

東山冬華・大居希実（富良野少年団）

…自由組演武…

【男女混合】

◇小学生

▽最優秀賞

平沢美沙季・渡辺希（富良野少年団）

【男子】

◇中学生

▽最優秀賞

杉本皓紀・杉本威（旭川北）

▽優秀賞

石川・加藤（旭川北）

◇一般級拳士

▽最優秀賞

山田航大・河地周作（富良野高）

▽優秀賞

長谷川・伊藤（旭北高）

▽優良賞

三井・武井（旭北高）

【女子】

◇中学生

▽最優秀賞

成田心寧・木村葉瑠（旭川北）

▽優秀賞

小松・竹内（紋別少年団）

◇一般級拳士

▽最優秀賞

小川璃子・西村有菜（富良野光明寺）

▽優秀賞

村田・川越（旭北高）

▽優良賞

太田・内田（旭北高）

◇同女子有段

▽最優秀賞

塚田望生・斎藤美優（富良野光明寺）

▽優秀賞

松田・門田（旭南高）

▽優良賞

木村・前田（旭北高）

…規定単独演武…

【男女混合】

◇小学生見習～７級

▽最優秀賞

井上慧美（富良野光明寺）

▽優秀賞

金光（富良野光明寺）

▽優良賞

森下（富良野光明寺）

◇同４級～６級

▽最優秀賞

加藤心（富良野光明寺）

▽優秀賞

池添（富良野光明寺）

▽優良賞

加藤（富良野光明寺）

◇同１級～３級

▽最優秀賞

水林天朋（上富良野）

▽優秀賞

岡田（富良野少年団）

▽優良賞

木村（旭川北少年団）

◇同有段

▽最優秀賞

洞口陸斗（旭川南）

…自由単独演武…

【男子】

◇中学生級拳士

▽最優秀賞

金内陸杜（旭川南）

▽優秀賞

嶋岡（旭川東）

▽優良賞

鈴木（旭川北）

◇同有段

▽最優秀賞

水林光夢（上富良野）

◇一般級拳士

▽最優秀賞

矢原広暉（富良野高）

▽優秀賞

高橋（旭北高）

▽優良賞

板山（旭北高）

◇同有段

▽最優秀賞

南雲柊平（旭川東）

【女子】

◇中学生級拳士

▽最優秀賞

松本みのり（富良野光明寺）

▽優秀賞

矢野（名寄ピヤシリ）

▽優良賞

佐子（旭川西）

◇一般級拳士

▽最優秀賞

細川未夢（富良野高）

▽優秀賞

能登（富良野高）

▽優良賞

五十嵐（旭北高）

◇同有段

▽最優秀賞

中野なつみ（富良野光明寺）