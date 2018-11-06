…形…

【男女混合】

▽幼児

①横沢弦（養心館）②安斎（魁星舘）③千葉（涛孝会）

【男子】

◇小学生

▽１年

①中沢莉玖（魁星舘）②長内（志武館）③今村（魁星舘）

▽２年

①伊藤来弥（武禅塾）②長内（志武館）③佐藤（旭養心）

▽３年

①本保貴一（ワールド）②三村（ワールド）③谷岡（ワールド）

▽４年

①秦野瑛翔（志武館）②渡辺（武禅塾）③中村（皇仁館）

▽５年

①清水樹（坂下道場）②引地（幸武館）③長内（志武館）

▽６年

①村上泰都（魁星舘）②渡辺（坂下道場）③三沢（幸武館）

◇中学生

①古川偉琉（ワールド）②三沢（幸武館）③真鍋（ワールド）

◇高校

①近隼斗（武禅塾）②宮里（本山会）③山口（誠拳会）

◇一般・シニア

①秋葉泰貴（旭養心）②細貝（誠拳会）③長井（武禅塾）

【女子】

◇小学生

▽低学年

①荒井亜子（坂下道場）②塚本（魁星舘）③三沢（幸武館）

▽中学年

①白木妃南（幸武館）②清水（坂下道場）③佐藤（旭養心）

▽高学年

①笠松李吹（魁星舘）②水島（幸武館）③夏井（幸武館）

◇中学生

①石森琴葉（涛孝会）②水島（幸武館）

◇高校・一般

①秋葉美香（旭養心）②増沢（ワールド）③志賀（千歳）

…組手…

【男女混合】

▽幼児

①横沢弦（養心館）②安斎（魁星舘）③塚本（魁星舘）

【男子】

◇小学生

▽１年

①葛西太陽（札養心）②長谷川（魁星舘）③今村（魁星舘）

▽２年

①葛西雄星（札養心）②伊藤（武禅塾）③馬渕（坂下道場）③横沢（旭養心）

▽３年

①谷岡哉季（ワールド）②本保（ワールド）③安斎（魁星舘）

▽４年

①竹谷元稀（札養心）②太田（ワールド）③秦野（志武館）

▽５年

①秦野大翔（志武館）②長内（志武館）③吉田（ワールド）③引地（幸武館）

▽６年

①村上泰都（魁星舘）②三沢（幸武館）③森谷（坂下道場）③松村（旭養心）

◇中学生

①古川偉琉（ワールド）②真鍋（ワールド）③三沢（幸武館）③山下（幸武館）

◇高校

①山口拓斗（誠拳会）②近（武禅塾）③宮里（本山会）

◇一般・シニア

①細貝真吾（誠拳会）②長井（武禅塾）③松山（千歳）

【女子】

◇小学生

▽低学年

①三沢美孔（幸武館）②荒井（坂下道場）③塚本（魁星舘）

▽中学年

①林紅杏（札養心）②佐藤（旭養心）③御前（幸武館）

▽高学年

①葛西亜月（幸武館）②宮原（ワールド）③夏井（幸武館）

◇中学生

①水島蘭（幸武館）②白木（幸武館）③吉村（札養心）

◇高校・一般

①志賀美紀（千歳）②増沢（ワールド）③秋葉（旭養心）