…形…
【男女混合】
▽幼児
①横沢弦（養心館）②安斎（魁星舘）③千葉（涛孝会）
【男子】
◇小学生
▽１年
①中沢莉玖（魁星舘）②長内（志武館）③今村（魁星舘）
▽２年
①伊藤来弥（武禅塾）②長内（志武館）③佐藤（旭養心）
▽３年
①本保貴一（ワールド）②三村（ワールド）③谷岡（ワールド）
▽４年
①秦野瑛翔（志武館）②渡辺（武禅塾）③中村（皇仁館）
▽５年
①清水樹（坂下道場）②引地（幸武館）③長内（志武館）
▽６年
①村上泰都（魁星舘）②渡辺（坂下道場）③三沢（幸武館）
◇中学生
①古川偉琉（ワールド）②三沢（幸武館）③真鍋（ワールド）
◇高校
①近隼斗（武禅塾）②宮里（本山会）③山口（誠拳会）
◇一般・シニア
①秋葉泰貴（旭養心）②細貝（誠拳会）③長井（武禅塾）
【女子】
◇小学生
▽低学年
①荒井亜子（坂下道場）②塚本（魁星舘）③三沢（幸武館）
▽中学年
①白木妃南（幸武館）②清水（坂下道場）③佐藤（旭養心）
▽高学年
①笠松李吹（魁星舘）②水島（幸武館）③夏井（幸武館）
◇中学生
①石森琴葉（涛孝会）②水島（幸武館）
◇高校・一般
①秋葉美香（旭養心）②増沢（ワールド）③志賀（千歳）
…組手…
【男女混合】
▽幼児
①横沢弦（養心館）②安斎（魁星舘）③塚本（魁星舘）
【男子】
◇小学生
▽１年
①葛西太陽（札養心）②長谷川（魁星舘）③今村（魁星舘）
▽２年
①葛西雄星（札養心）②伊藤（武禅塾）③馬渕（坂下道場）③横沢（旭養心）
▽３年
①谷岡哉季（ワールド）②本保（ワールド）③安斎（魁星舘）
▽４年
①竹谷元稀（札養心）②太田（ワールド）③秦野（志武館）
▽５年
①秦野大翔（志武館）②長内（志武館）③吉田（ワールド）③引地（幸武館）
▽６年
①村上泰都（魁星舘）②三沢（幸武館）③森谷（坂下道場）③松村（旭養心）
◇中学生
①古川偉琉（ワールド）②真鍋（ワールド）③三沢（幸武館）③山下（幸武館）
◇高校
①山口拓斗（誠拳会）②近（武禅塾）③宮里（本山会）
◇一般・シニア
①細貝真吾（誠拳会）②長井（武禅塾）③松山（千歳）
【女子】
◇小学生
▽低学年
①三沢美孔（幸武館）②荒井（坂下道場）③塚本（魁星舘）
▽中学年
①林紅杏（札養心）②佐藤（旭養心）③御前（幸武館）
▽高学年
①葛西亜月（幸武館）②宮原（ワールド）③夏井（幸武館）
◇中学生
①水島蘭（幸武館）②白木（幸武館）③吉村（札養心）
◇高校・一般
①志賀美紀（千歳）②増沢（ワールド）③秋葉（旭養心）