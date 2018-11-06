…団体…
①帯広クラブＡ②札幌ちびっ子クラブＡ③旭川クラブＡ④ジュニアクラブ士別Ａ
…個人…
【男女混合】
◇幼年（年少・年中）
①川又楓磨（士別）②川又華（士別）③湊（旭川）③岡村（士別）
◇同（年長）
▽１７㌔級
①長尾京（士別）②松本（根室）
▽１９㌔級
①西尾ノアイライジャ（士別）②表迫（天塩）
▽２２㌔超級
①品川煌貴（札幌）②満月（士別）
◇小学生
▽１・２年１９㌔級
①三上よつ葉（旭川）②五十嵐（札幌）
▽同２２㌔級
①米田和公（旭川）②小倉（士別）③八木（帯広）③長谷部（旭川）
▽同２５㌔級
①前鼻信史朗（札幌）②鈴木（士別）③佐々木（士別）③清瀬（ＦＦＣ）
▽同３０㌔級
①佐藤侑（旭川）②水原（ＦＦＣ）③北村（根室）③菊地（根室）
▽同３０㌔超級
①品川莉里佳（札幌）
▽３・４年２４㌔級
①岡部太施（帯広）②長尾（士別）③野手（帯広）
▽同２７㌔級
①荒川笑舞（帯広）②佐々木（帯広）③松本（根室）③小林（札幌）
▽同３０㌔級
①岡伊咲（帯広）②佐藤（旭川）③八木（帯広）③渡辺（札幌）
▽同３３㌔級
①中川智咲子（士別）②松岡（士別）③ガイガー（札幌）③田沢（旭川）
▽同３３㌔超級
①中納京介（ＦＦＣ）②中川（ＦＦＣ）③菊地（根室）③菅原（天塩）
▽５・６年３２㌔級
①大井喜一（ＦＦＣ）②稲川（士別）③安藤（岩内）③林田（士別）
▽同３６㌔級
①小林冴祐（札幌）②野口（帯広）③青木（札幌）③妹尾（帯広）
▽同４０㌔級
①佐々木大貴（帯広）②野口（帯広）③渡辺（札幌）③竹ケ原（札幌）
▽同４５㌔級
①伊藤海里（帯広）②沖元（帯広）③武井（岩内）③池田（岩内）
▽同４５㌔超級
①湊莉菜（旭川）②田沢（旭川）③中川（士別）③田村（根室）
◇中学生
▽軽量級
①星野由依（岩内）②北谷（札幌）③市川（ＦＦＣ）
【男子】
◇中学生
①菊地和（根室）②伊藤（札幌）③岡部（帯広）③浜崎（岩内）
【女子】
◇小学生
▽３・４年３３㌔超級
①三明日香（千歳）
▽５・６年軽中量級
①五十嵐藍珠（旭川）②泉（旭川）③荒木（士別）③柴草（札幌）
▽同４５㌔超級
①湊瑠菜（旭川）
◇中学生
①丸未永海（士別）②佐々木（帯広）③藤山（札幌）③湊（旭川）