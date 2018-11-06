…団体…

①帯広クラブＡ②札幌ちびっ子クラブＡ③旭川クラブＡ④ジュニアクラブ士別Ａ

…個人…

【男女混合】

◇幼年（年少・年中）

①川又楓磨（士別）②川又華（士別）③湊（旭川）③岡村（士別）

◇同（年長）

▽１７㌔級

①長尾京（士別）②松本（根室）

▽１９㌔級

①西尾ノアイライジャ（士別）②表迫（天塩）

▽２２㌔超級

①品川煌貴（札幌）②満月（士別）

◇小学生

▽１・２年１９㌔級

①三上よつ葉（旭川）②五十嵐（札幌）

▽同２２㌔級

①米田和公（旭川）②小倉（士別）③八木（帯広）③長谷部（旭川）

▽同２５㌔級

①前鼻信史朗（札幌）②鈴木（士別）③佐々木（士別）③清瀬（ＦＦＣ）

▽同３０㌔級

①佐藤侑（旭川）②水原（ＦＦＣ）③北村（根室）③菊地（根室）

▽同３０㌔超級

①品川莉里佳（札幌）

▽３・４年２４㌔級

①岡部太施（帯広）②長尾（士別）③野手（帯広）

▽同２７㌔級

①荒川笑舞（帯広）②佐々木（帯広）③松本（根室）③小林（札幌）

▽同３０㌔級

①岡伊咲（帯広）②佐藤（旭川）③八木（帯広）③渡辺（札幌）

▽同３３㌔級

①中川智咲子（士別）②松岡（士別）③ガイガー（札幌）③田沢（旭川）

▽同３３㌔超級

①中納京介（ＦＦＣ）②中川（ＦＦＣ）③菊地（根室）③菅原（天塩）

▽５・６年３２㌔級

①大井喜一（ＦＦＣ）②稲川（士別）③安藤（岩内）③林田（士別）

▽同３６㌔級

①小林冴祐（札幌）②野口（帯広）③青木（札幌）③妹尾（帯広）

▽同４０㌔級

①佐々木大貴（帯広）②野口（帯広）③渡辺（札幌）③竹ケ原（札幌）

▽同４５㌔級

①伊藤海里（帯広）②沖元（帯広）③武井（岩内）③池田（岩内）

▽同４５㌔超級

①湊莉菜（旭川）②田沢（旭川）③中川（士別）③田村（根室）

◇中学生

▽軽量級

①星野由依（岩内）②北谷（札幌）③市川（ＦＦＣ）

【男子】

◇中学生

①菊地和（根室）②伊藤（札幌）③岡部（帯広）③浜崎（岩内）

【女子】

◇小学生

▽３・４年３３㌔超級

①三明日香（千歳）

▽５・６年軽中量級

①五十嵐藍珠（旭川）②泉（旭川）③荒木（士別）③柴草（札幌）

▽同４５㌔超級

①湊瑠菜（旭川）

◇中学生

①丸未永海（士別）②佐々木（帯広）③藤山（札幌）③湊（旭川）