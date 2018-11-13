…銃剣道…

◇団体

▽自衛官１部

①第２施設大隊②第２特科連隊第１大隊

▽同２部

①第２特科連隊第５大隊第１０中隊②第２特科連隊第３大隊第５中隊③第２飛行隊

▽青年の部

①第２特科連隊第１大隊②第２施設大隊Ａ③第２施設大隊Ｂ

▽少年少女の部

①旭川銃剣道短剣道同好会②春光スポーツ少年団



◇個人

▽自衛官

▽２段以下

①松浦豪士（第２施設大隊）②村上（第２通信大隊）③大槻（第２後方支援連隊）

▽３段以上５段以下

①川崎喜一（第２施設大隊）②村上（第２６普通科連隊第４中隊）③佐藤（第２高射特科大隊）

▽共通５０歳以上

①田中貢（北鎮剣友会）②臼井（２特１大隊）

▽小学２年生以下

①中田優之助（春光スポーツ少年団）②今野（春光スポーツ少年団）③美馬（春光スポーツ少年団）

▽同３・４年生

①岩渕将也（旭川銃剣道短剣道同好会）②古川（春光スポーツ少年団）③美馬（春光スポーツ少年団）

▽小学５年生～中学生

①児玉聖矢（旭川銃剣道短剣道同好会）②岩渕（旭川銃剣道短剣道同好会）③中田（春光スポーツ少年団）

▽高校生

①寒河江優斗（旭実）②寒河江瑞（名寄ピアシリ銃剣道少年団）③西丸（旭実）



◇旭川駐屯地司令杯

寒河江優斗（旭実）

◇旭川市体育協会会長杯

田中貢（北鎮剣友会）

…短剣道…

◇個人

▽小学２年生以下

①中田優之助（春光スポーツ少年団）②美馬（春光スポーツ少年団）③今野（春光スポーツ少年団）

▽同３・４年生

①岩渕将也（旭川銃剣道短剣道同好会）②古川（春光スポーツ少年団）③美馬（春光スポーツ少年団）

▽同５年生～中学生

①児玉聖矢（旭川銃剣道短剣道同好会）②岩渕（旭川銃剣道短剣道同好会）③中田（春光スポーツ少年団）

▽高校生

①寒河江優斗（旭実）②寒河江瑞（名寄ピアシリ銃剣道少年団）③早川（名寄ピアシリ銃剣道少年団）