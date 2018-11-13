◇決勝トーナメント
▽準決勝
緑が丘２―１トラウム、旭教大付属３―３（ＰＫ３―２）神楽
▽決勝
緑が丘１―０旭教大付属
フットサル 第３０回Ｕ―１５旭川地区ジュニアユース大会兼全道大会旭川地区予選（１１日・光陽中体育館）
2018/11/13
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