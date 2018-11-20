【男子】

▽１・２年

①相馬瑠生・相馬獅生（高台）②吉田・平田（東光）③清水・東谷（忠和）④小笠原・伊藤（忠和）

▽３年

①堀田弥人・新関友悠（東光）②川田・岸本（高台）③坂東・高畠（愛宕東）④漆原・平尾（東栄）

▽４年

①東海林亮汰・奥村啓太（北光）②丸田・西岡（東光）③吉田・高柳（東光）④阿部・野原（高台）

▽５年

①谷口康生・山崎翔叶（東光）②布施・豊嶋（近文第二）③柳谷・小野（北光）④本瀬・田中（北光）

▽６年

①川田光太・水谷純稀（高台）②山本・河野（高台）③長谷川・上山（忠別）④柳川・奥村（北光）

【女子】

▽１・２年

①佐藤心咲・真鍋朱里（東聖インパクト）②大場・奥村（北光）

▽３年

①豊嶋彩衣心・伊藤澪来（近文第二）②江刺・佐藤（東光）③有衛・水谷（高台）④堀籠・村上（東栄）

▽４年

①原田麻央・田村美月（東光）②柿崎・徳永（東光）③阿部・斉藤（東聖インパクト）④樋口・二階堂（愛宕東）

▽５年

①高村侑里・杉本来未（東光）②本田・荒川（陵雲）③伊藤・小暮（近文第二）④太田・福田（陵雲）

▽６年

①原田夏帆・星野紗花（東光）②阿部・佐藤（高台）③加藤・東谷（忠和）④井上・菅野（愛宕東）