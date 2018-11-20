【男子】
▽１回戦
神居東９９―１６中央・明星・光陽、忠和６４―４３永山南、神楽・美瑛４４―３２東明、緑が丘・上富良野４６―４５東陽、当麻７６―８北星、愛宕５７―４１富良野東・富良野西、北門８０―３７東神楽、永山１３５―１２広陵・東光
▽２回戦
神居東８９―１６忠和、緑が丘・上富良野４６―１９神楽・美瑛、愛宕４０―３５当麻、永山５７―３２北門
▽準決勝
神居東５９―２１緑が丘・上富良野、愛宕３６―３４永山
▽決勝
神居東６０―２６愛宕
▽３位決定戦
緑が丘・上富良野４３―３８永山
▽個人賞
笠谷穣大朗（神居東）、平野煌己（愛宕）、佐藤颯（緑が丘）、大塚雅斗（永山）
【女子】
◇予選
▽Ａ
①緑が丘②六合③東明
▽Ｂ
①愛宕②光陽・中富良野③永山・広陵
▽Ｃ
①北門②美瑛③啓北
▽Ｄ
①東神楽②北星③中央
▽Ｅ
①神居東②富良野東・上富良野③忠和
▽Ｆ
①当麻・東光②東川・東陽・鷹栖③神楽
◇Ａ～Ｃブロック
▽１位リーグ
愛宕６４―４４緑が丘、緑が丘４４―４３北門、愛宕５１―３８北門
▽順位
①愛宕２勝②緑が丘１勝１敗③北門２敗
▽個人賞
加藤綾莉（愛宕）、小島三奈（緑が丘）、山田菜央（北門）
◇Ｄ～Ｆブロック
▽１位リーグ
神居東４３―３２東神楽、当麻・東光５５―５２東神楽、当麻・東光６１―３６神居東
▽順位
①当麻・東光２勝②神居東１勝１敗③東神楽２敗
▽個人賞
伊藤優花（東光）、青木萌花（神居東）、早川優来（東神楽）