【男女混合】
◇ダブルス
▽１・２部
①小原彰人・原拓也（旭龍谷高・旭工高）②池田・鳥本（忠和中・北門中）③片岡・本田（旭医大）④高橋・野口（愛宕中・高台小）
▽３部
①狩野敬一・高井隆行（旭北高）②野呂・手塚（南富良野高）③堀川・谷口（旭医大）④尾村・高石（旭東高・旭南高）
▽４部
①新井崇仁・武井翔（愛宕中）②佐藤・米坂（旭明成高）③松原・石山（旭明成高）④葛西・谷口（旭明成高）
バドミントン 第５４回旭川地区教職員レクリエーション（２３日・旭永嶺高体育館）
2018/11/27
【男女混合】
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