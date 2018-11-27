【男女混合】

◇ダブルス

▽１・２部

①小原彰人・原拓也（旭龍谷高・旭工高）②池田・鳥本（忠和中・北門中）③片岡・本田（旭医大）④高橋・野口（愛宕中・高台小）

▽３部

①狩野敬一・高井隆行（旭北高）②野呂・手塚（南富良野高）③堀川・谷口（旭医大）④尾村・高石（旭東高・旭南高）

▽４部

①新井崇仁・武井翔（愛宕中）②佐藤・米坂（旭明成高）③松原・石山（旭明成高）④葛西・谷口（旭明成高）