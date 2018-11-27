【女子】
▽少年団
①旭川②永小③永山西④永南
▽中学校１部
①永山南Ａ②永山Ａ③旭川
▽同２部
①永山南Ｂ②永山南Ｃ③永山Ｂ
▽小中学生交流試合１位グループ
永山南中Ａ２―０旭川
バレーボール 第３３回旭川東北ロータリークラブ旗争奪小中学校大会（２４日・永山南中体育館）
2018/11/27
【女子】
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