◇Ａブロック

▽１回戦

西御料２―１東栄、えぞ松２―０永南、北門２―０東光メイツ

▽２回戦

千代田２―１西御料、ほくと２―０神楽岡、えぞ松２―０コスモス、北門２―０ビーバル

▽準決勝

ほくと２―０千代田、北門２―０えぞ松

▽決勝

ほくと２―０北門



◇Ｂブロック

▽１回戦

ウイングス２―１うすばきちょう、東神楽２―０あいべつ、きれんじゃく２―１旭川ひがし、啓南２―０旭川大雪

▽準決勝

ウイングス２―０東神楽、きれんじゃく２―０啓南

▽決勝

ウイングス２―０きれんじゃく



◇Ｃブロック

▽１回戦

ＥＡＳＴ倶楽部２―０わかば、比布フレッシュ２―０旭川みなみ、ひがしかわ２―０せせらぎ、忠和２―０永山若妻会

▽準決勝

比布フレッシュ２―０ＥＡＳＴ倶楽部、ひがしかわ２―１忠和

▽決勝

比布フレッシュ２―０ひがしかわ



◇Ｄブロック

▽１回戦

西神楽２―０きずな

▽２回戦

西神楽２―０はばたき、フレンズ２―０きまま、末広２―０旭川友愛、東川友輪２―０こがねむし

▽準決勝

フレンズ２―０西神楽、末広２―０東川友輪

▽決勝

末広２―１フレンズ