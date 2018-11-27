◇Ａブロック
▽１回戦
西御料２―１東栄、えぞ松２―０永南、北門２―０東光メイツ
▽２回戦
千代田２―１西御料、ほくと２―０神楽岡、えぞ松２―０コスモス、北門２―０ビーバル
▽準決勝
ほくと２―０千代田、北門２―０えぞ松
▽決勝
ほくと２―０北門
◇Ｂブロック
▽１回戦
ウイングス２―１うすばきちょう、東神楽２―０あいべつ、きれんじゃく２―１旭川ひがし、啓南２―０旭川大雪
▽準決勝
ウイングス２―０東神楽、きれんじゃく２―０啓南
▽決勝
ウイングス２―０きれんじゃく
◇Ｃブロック
▽１回戦
ＥＡＳＴ倶楽部２―０わかば、比布フレッシュ２―０旭川みなみ、ひがしかわ２―０せせらぎ、忠和２―０永山若妻会
▽準決勝
比布フレッシュ２―０ＥＡＳＴ倶楽部、ひがしかわ２―１忠和
▽決勝
比布フレッシュ２―０ひがしかわ
◇Ｄブロック
▽１回戦
西神楽２―０きずな
▽２回戦
西神楽２―０はばたき、フレンズ２―０きまま、末広２―０旭川友愛、東川友輪２―０こがねむし
▽準決勝
フレンズ２―０西神楽、末広２―０東川友輪
▽決勝
末広２―１フレンズ
バレーボール 第７２回旭川市民体育大会ママさんの部（２５日・比布町体育館ほか）
2018/11/27
◇Ａブロック
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