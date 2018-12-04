▽１部
荒秀典（エレッズ旭川）
▽２部
平山慎也（旭教大）
▽３部
中嶋大輔（富良野ＳＣ）
▽４部
窪田邦彦（ナガオＳＣ）
▽５部
有岡紗希（個人）
▽６部
藤原靖之（愛宕スニーカークラブ）
▽７部
高橋尚也（グッドスピード）
▽８部
中尾圭汰（グッドスピード）
▽９部
加藤雅之（陵雲クラブ）
▽１０部
柳沢零士（グッドスピード）
▽１１部
岡亜都美（トライアングル）
▽１２部
木村美優（陵雲クラブ）
▽１３部
芳野博子（鷹栖ブルーアップル）
▽１４部
山本由美子（フリーダム）
▽１５部
秋谷よし江（東神楽クラブ）
▽１６部
金田佳代（東神楽クラブ）
▽１７部
五十嵐騎琉（個人）
▽１８部
谷垣勉（東神楽クラブ）
▽１９部
中智（大成クラブ）
▽２０部
松本彩希（旭郵クラブ）
▽２１部
田中晴巳（フリーダム）
▽２２部
石井智章（東鷹栖クラブ）
▽２３部
荒肥立（たかすクラブ）
▽２４部
石井るみ子（あたごサークル）
▽２５部
村瀬荘司（愛宕スニーカークラブ）
▽２６部
盛本渚生（翔くんとゆかいな仲間達）
▽２７部
佐藤咲子（トライアングル）
▽２８部
上西勝美（卓親会）
▽２９部
寺崎駿稀（翔くんとゆかいな仲間達）
▽３０部
土肥宜昭（大成クラブ）
▽３１部
森由香里（キズナ）
▽３２部
押田裕見子（キズナ）
▽３３部
中谷力夫（個人）
▽３４部
川口悦子（大成クラブ）
▽３５部
千葉由美（あたごサークル）
卓球 第１９６回春光大会（１１月２５日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
2018/12/04
▽１部
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