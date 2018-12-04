▽１部

荒秀典（エレッズ旭川）

▽２部

平山慎也（旭教大）

▽３部

中嶋大輔（富良野ＳＣ）

▽４部

窪田邦彦（ナガオＳＣ）

▽５部

有岡紗希（個人）

▽６部

藤原靖之（愛宕スニーカークラブ）

▽７部

高橋尚也（グッドスピード）

▽８部

中尾圭汰（グッドスピード）

▽９部

加藤雅之（陵雲クラブ）

▽１０部

柳沢零士（グッドスピード）

▽１１部

岡亜都美（トライアングル）

▽１２部

木村美優（陵雲クラブ）

▽１３部

芳野博子（鷹栖ブルーアップル）

▽１４部

山本由美子（フリーダム）

▽１５部

秋谷よし江（東神楽クラブ）

▽１６部

金田佳代（東神楽クラブ）

▽１７部

五十嵐騎琉（個人）

▽１８部

谷垣勉（東神楽クラブ）

▽１９部

中智（大成クラブ）

▽２０部

松本彩希（旭郵クラブ）

▽２１部

田中晴巳（フリーダム）

▽２２部

石井智章（東鷹栖クラブ）

▽２３部

荒肥立（たかすクラブ）

▽２４部

石井るみ子（あたごサークル）

▽２５部

村瀬荘司（愛宕スニーカークラブ）

▽２６部

盛本渚生（翔くんとゆかいな仲間達）

▽２７部

佐藤咲子（トライアングル）

▽２８部

上西勝美（卓親会）

▽２９部

寺崎駿稀（翔くんとゆかいな仲間達）

▽３０部

土肥宜昭（大成クラブ）

▽３１部

森由香里（キズナ）

▽３２部

押田裕見子（キズナ）

▽３３部

中谷力夫（個人）

▽３４部

川口悦子（大成クラブ）

▽３５部

千葉由美（あたごサークル）