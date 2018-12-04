【男子】

◇ダブルス

▽１部

①田中陽・橘弥麻斗（旭実）②目黒・荒川（旭実）③木津・佐々木（旭実）④市橋・岩戸（旭実）⑤宮崎・笹木（旭工）⑥江渕・西山（旭北）⑦坪井・中田（旭工）⑧大崎・山下（旭工）

▽２部

①伊藤憂斗・岡山拡夢（旭工）②星・直井（旭商）③深川・鳥井（旭東）③梅本・堀部（旭農）

◇シングルス

▽１部

①木津健斗（旭実）②荒川（旭実）③伊東（旭実）④目黒（旭実）⑤田中（旭実）⑥江渕（旭北）⑦佐々木（旭実）⑧笹木（旭工）

▽２部

①上楽寛太（旭工）②星（旭商）③斉藤（留萌）③千田（旭北）

▽３部

①金井謙樹（鷹栖）②太田（旭農）③野村（上富良野）③神田（上富良野）

【女子】

◇ダブルス

▽１部

①犬嶋美南海・百武沙菜（旭実）②高見・水田（旭実）③花井・村瀬（旭実）④志摩・岡田（旭北）⑤松島・河村（旭西）⑥川上宥・川上理（旭実）⑦佐藤・山内（旭商）⑧高橋・鈴木（旭北）

▽２部

①河田紅華・工藤弓奈（旭農）②高橋・渡辺（旭農）③落合・斎藤（旭西）③木下・安田（旭永嶺）

◇シングルス

▽１部

①村瀬百花（旭実）②犬嶋（旭実）③水田（旭実）④花井（旭実）⑤百武（旭実）⑥川上理（旭実）⑦岡田（旭北）⑧川上宥（旭実）

▽２部

①信田紗希（旭西）②佐藤（旭農）③藤井（旭東）③藤原（旭商）

▽３部

①佐藤歩果（富良野）②米谷（上富良野）③奥田（旭東）③三上（留萌）