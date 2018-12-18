▽１部
①卓心会Ａ②エレッズ旭川Ａ
▽２部
①エレッズ旭川Ｂ②旭教大
▽３部
①陵雲クラブＡ②卓心会Ｂ
▽４部
①グッドスピードＡ②ナガオスポーツクラブＢ
▽５部
①エレッズ旭川Ｃ②卓志クラブＡ
▽６部
①愛宕スニーカークラブＡ②花咲クラブＡ
▽７部
①卓心会Ｃ②グッドスピードＢ
▽８部
①富良野ＳＣ―Ａ②卓翔クラブＡ
▽９部
①旭農高Ａ②陵雲クラブＢ
▽１０部
①旭南高Ａ②花咲クラブＢ
▽１１部
①富良野ジュニアＡ②北彩都病院Ａ
▽１２部
①翔くんとゆかいな仲間達Ｅ②卓翔クラブＢ
▽１３部
①旭工高Ｂ②富良野ＳＣ―Ｃ
▽１４部
①卓親会Ａ②東神楽クラブＡ
▽１５部
①旭西高Ａ②フリーダム
▽１６部
①旭南高Ｂ②旭工高Ｃ
▽１７部
①卓志クラブＢ②あすなろクラブＢ
▽１８部
①エレッズ旭川Ｆ②ななかまど同好会
▽１９部
①翔くんとゆかいな仲間達Ｇ②オールドプレイメイト
▽２０部
①東神楽クラブＢ②旭永嶺高
▽２１部
①エレッズ旭川Ｇ②あたごクラブ
▽２２部
①富良野ジュニアＢ②翔くんとゆかいな仲間達Ｈ
▽２３部
①翔くんとゆかいな仲間達Ｉ②はななすクラブ
▽２４部
①日章卓球少年団Ａ②チームキヨスギＢ
▽２５部
①翔くんとゆかいな仲間達Ｋ②ナガオスポーツクラブＥ
▽２６部
①翔くんとゆかいな仲間達Ｌ②チームキヨスギＤ
▽２７部
①日章卓球少年団Ｃ②翔くんとゆかいな仲間達Ｍ
卓球 加盟団体冬季対抗戦一般の部（１６日・市総合体育館）
2018/12/18
▽１部