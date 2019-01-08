…登録者の部…

【男子】

▽高校・一般

①宇田崇二（福井・奥越特別支援学校）②長屋（恵庭南高）③池邊（おといねっぷ美術工芸高）④長岡（おといねっぷ美術工芸高）⑤村上（旭農高）⑥富田（富良野高）

【女子】

▽高校・一般

①栃谷和（おといねっぷ美術工芸高）②高橋（留萌高）③三橋（おといねっぷ美術工芸高）④照井（南富良野高）⑤山内（福井勝山高）⑥水口（富山南砺平高）

…オープンの部…

【男子】

◇小学生

▽１年

①川村陽斗（伊の沢ＸＣ）

▽２年

①高瀬蓮士（京極ＸＣ）②中屋（東神楽ＸＣ）③中道（和寒ＳＳ）

▽３年

①瀧川碧（東光・豊岡ＸＣ）②千葉（美幌ＸＣ）③和久（和寒）

▽４年

①宮下慶太郎（伊の沢ＸＣ）②中野（美幌ＸＣ）③松本（美幌ＸＣ）

▽５年

①吉田礼（東神楽ＸＣ）②小池（ふらのＸＣ）③大久保（伊の沢ＸＣ）③石原（東川ＸＣ）

▽６年

①松本聖也（美幌ＸＣ）②五十嵐（東神楽ＸＣ）③吉田（美幌ＸＣ）

◇中学生

①小上楓真（京極）②高田（倶知安）③川口（東川）

▽成年１９歳～４９歳

①大江悠太（第２後方支援連隊）②秦（第２後方支援連隊）③奈良（第２後方支援連隊）

▽壮年５０歳代

①野川和也②上野（ふらっとＳＣ）③佐々木（第２後方支援連隊）

▽高年Ａ６０歳代

①青野朋之（天塩町役場）②山本（ＮＯＳＡＩ道央）③林（旭川）

▽同Ｂ７０歳以上

①植田亘俊（富沢ＸＣ同好会）②庄子（名寄陸上クラブ）

【女子】

◇小学生

▽１年

①荒関結衣（京極ＸＣ）②高橋（美幌ＸＣ）③千葉（美幌ＸＣ）

▽２年

①宮下水月（伊の沢ＸＣ）②升田（京極ＸＣ）③石川（美幌ＸＣ）

▽３年

①金津美和菜（東光・豊岡ＸＣ）②菊池（名寄ＸＣ）③久保（美幌ＸＣ）

▽４年

①酒井碧子（和寒ＳＳ）②桐山（美幌ＸＣ）③吉田（美幌ＸＣ）

▽５年

①小池柚芭（鷹栖北野ＸＣ）②太田（伊の沢ＸＣ）③新井（倶知安ＸＣ）

▽６年

①宮崎真衣（美幌ＸＣ）②早川（東光・豊岡ＸＣ）③篠島（伊の沢ＸＣ）

◇中学生

①栃谷天寧（鷹栖）②吉田（東神楽）③畔上（美幌北）