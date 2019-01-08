【男子】
▽フリー
①成田大地（神居東）②前田航希（神居東）③金津慶斗（東明）④工藤匠生（神居東）⑤嶋貫日向（神居東）⑥瀧川周（東明）⑦板木瞳汰（東明）
▽クラシカル
①成田大地（神居東）②前田航希（神居東）③金津慶斗（東明）④瀧川周（東明）⑤工藤匠生（神居東）⑥嶋貫日向（神居東）⑦板木瞳汰（東明）