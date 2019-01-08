【男子】
▽フリー
①成田大地（神居東）②前田航希（神居東）③金津慶斗（東明）④工藤匠生（神居東）⑤嶋貫日向（神居東）⑥瀧川周（東明）⑦板木瞳汰（東明）
▽クラシカル
①成田大地（神居東）②前田航希（神居東）③金津慶斗（東明）④瀧川周（東明）⑤工藤匠生（神居東）⑥嶋貫日向（神居東）⑦板木瞳汰（東明）
スキー 第７１回旭川市中学校連盟体育大会クロスカントリー競技（２０１８年１２月２４、２８日・名寄、下川）
2019/01/08
【男子】
スポーツの記録 最新の記事
- スキー 第７１回旭川市中学校連盟体育大会アルペン競技（２０１８年１２月３０日・カムイスキーリンクス）
- スキー 第７１回旭川市中学校連盟体育大会クロスカントリー競技（２０１８年１２月２４、２８日・名寄、下川）
- クロスカントリースキー 第４６回旭川大会（４日・富沢クロスカントリーコース）
- フットサル クリスマスカップ大会（２０１８年１２月２２、２４日・市総合体育館）
- テニス 全国選抜ジュニア選手権光杯道北ブロック予選（２０１８年１２月２９日・市総合体育館）
- ソフトテニス 第５４回北海道高校インドア選手権大会旭川地区予選会（２０１８年１２月２５、２６日・市総合体育館）
- 弓道 初射会（６日・市弓道場誠心館）
- アイスホッケー 第３９回旭川リーグ大会（２０１８年１２月１６日～２０１９年１月４日・道北アークス大雪アリーナ）