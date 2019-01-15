…障害者の部…

【男子】

◇１部

▽立位

①佐藤圭一（エイペックス）②新田佳浩（日立ソリューションズ）③岩本啓吾（東京美装興業）④高村和人・ガイド藤田祐平（盛岡視覚支援学校）⑤川尻拓哉（岩見沢高等養護学校ＯＢ）

▽立位知的

①山田雄太（パラレルクラブ）②村越裕太郎（十日町アクティブスポーツクラブ）③西村潤一（石川ＸＣＤ）④下坂雄一（パラレルクラブ）⑤阿部昂平（社会福祉法人伸康会）⑥長江充（美深高等養護学校あいべつ校）

▽座位

①森宏明（明治大）

◇２部

▽立位

①高橋正充・ガイド菅野義英（旭川ラビットクラブ）

▽知的

①緒方聖冬（パラレルクラブ）②渡辺天佑（美深高等養護学校あいべつ校ＯＢ）③齊木敦規（美深高等養護学校あいべつ校ＯＢ）④松尾侑磨（美深高等養護学校あいべつ校）⑤冲澤颯汰（美深高等養護学校あいべつ校）⑥田村颯斗（美深高等養護学校あいべつ校）

▽知的中学生

①山本達騎（パラレルクラブ）

▽座位小学生

①熊谷太希（永山）

▽同中学生

①唯野大翔（当麻）

▽同高校

①柴田真聖（盛岡商）

【女子】

◇１部

▽立位

①阿部友里香（日立ソリューションズ）②出来島桃子（新発田市役所）③岩本美歌（大沢野中）

▽立位知的

①青柳伶奈（イオン永山店）②戸島寿々香（美深高等養護学校あいべつ校）③中澤恵（長岡ＸＣスキーチーム）④倉部宏美（パラレルクラブ）⑤大場碧（美深高等養護学校あいべつ校ＯＢ）⑥小野理奈（美深高等養護学校あいべつ校）

◇２部

▽立位中学生

①佐藤亜美（広陵）

▽立位知的

①志村里莉朱（美深高等養護学校あいべつ校ＯＢ）②郷満莉奈（美深高等養護学校あいべつ校）③池島ねね（今金高等養護学校）④松下世里香（美深高等養護学校あいべつ校ＯＢ）⑤村上結子（美深高等養護学校あいべつ校）⑥熊本小菜実（９９９ＡＣ）

▽座位小学生

①佐々木芽依（高台小）



…一般…

【男子】

▽Ａ

①山本優羽（神居ＸＣ）

▽Ｂ

①樋口勘太（神居ＸＣ）②佐伯翔馬（神居ＸＣ）③八島新斗（神居ＸＣ）④栁本莉玖（神居ＸＣ）

▽Ｄ

①追出町広樹（初山別学園）

▽Ｅ

①坂口浩（初風）②今野芳人（初山別学園）

【女子】

▽Ｂ

①山本真優（神居ＸＣ）

…チャレンジ…

①岩城奨（希望学園）②武信明（第二希望学園）③田村昌幸（希望学園）④植村昭仁（希望学園）⑤勝本梨楠（忠和小）