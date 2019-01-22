【男子】
▽１回戦
旭医大６７―３３旭東高、旭実高８７―８４チームキュー
▽２回戦
旭川キシイ１１６―３７旭医大、旭川トラッシュクラブ９０―５５旭明成高、旭工高１２８―４７旭高専、旭川大雪クラブ８８―５８旭龍谷高、旭永嶺高９１―４６ドランカーズ、神田クラブ７３―５９旭西高、旭川籠球クラブ１１６―３８旭農高、ブリンガーズ１１３―６２旭実高
▽３回戦
旭川キシイ９５―４９旭川トラッシュクラブ、旭川大雪クラブ８７―５９旭工高、旭永嶺高９０―６３神田クラブ、ブリンガーズ９２―７１旭川籠球クラブ
▽準決勝
旭川キシイ８１―６５旭川大雪クラブ、ブリンガーズ８９―６９旭永嶺高
▽決勝
旭川キシイ７８―６１ブリンガーズ
▽最優秀選手 込山覚徳（旭川キシイ）
【女子】
▽１回戦
旭北高６１―５７東川高、旭永嶺高６４―６３旭西高、旭龍谷高８２―５８旭実高、旭川篭友会９９―３０旭東高、旭明成高１１５―４４旭高専、旭商高１１７―４２旭農高
▽２回戦
旭南高７４―３９旭北高、旭龍谷高１０３―３４旭永嶺高、旭川篭友会７９―６６旭明成高、スピリッツ６３―４５旭商高
▽準決勝
旭南高７５―４８旭龍谷高、旭川篭友会６８―５７スピリッツ
▽決勝
旭南高８２―７３旭川篭友会
▽最優秀選手
豊岡悠希（旭南高）