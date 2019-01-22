◇決勝トーナメント
▽１回戦
ディベルティード旭川５―３リボルバーあさひかわ、緑の森ＡＨＦＣ２―２（ＰＫ５―４）Ｎ・Ｂ・Ｄ・Ｃ、ヴェルデラッソ旭川６―４ＫＳディスフィーダ、鶴田技研工業ＦＣ３―１ナッキーズ
▽準決勝
ディベルティード旭川１０―３緑の森ＡＨＦＣ、ヴェルデラッソ旭川６―３鶴田技研工業ＦＣ
▽決勝
ディベルティード旭川７―６ヴェルデラッソ旭川
▽３位決定戦
緑の森ＡＨＦＣ５―３鶴田技研工業ＦＣ