◇決勝トーナメント

▽１回戦

留萌３―２鷹栖、増毛３―０東陽、旭教大付属１―０永山、忠和４―０上富良野

▽２回戦

留萌２―２（ＰＫ３―２）神楽、中央５―５（ＰＫ１―０）増毛、旭教大付属４―３明星、忠和２―０神居東

▽準決勝

中央３―２留萌、旭教大付属７―１忠和

▽決勝

旭教大付属１１―１中央