◇決勝トーナメント
▽１回戦
留萌３―２鷹栖、増毛３―０東陽、旭教大付属１―０永山、忠和４―０上富良野
▽２回戦
留萌２―２（ＰＫ３―２）神楽、中央５―５（ＰＫ１―０）増毛、旭教大付属４―３明星、忠和２―０神居東
▽準決勝
中央３―２留萌、旭教大付属７―１忠和
▽決勝
旭教大付属１１―１中央