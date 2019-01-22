▽Ｕ―８
①忠和②リヴァーレ③東神楽③スフィーダ
▽Ｕ―１０
①東川②リヴァーレ③スフィーダ③東神楽
▽Ｕ―１２
①リヴァーレ②東町③東神楽③ベリンダ
フットサル 第４回旭川東豊スポーツクラブエスポワール杯大会（１４日・市総合体育館）
2019/01/22
▽Ｕ―８
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