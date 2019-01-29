【男子】

▽Ａブロック

旭川第三２０―０忠和、美瑛５６―４０旭川第三、神居東５６―１５旭川第三、美瑛２０―０忠和、陵雲２０―０忠和、美瑛４６―１８中富良野、陵雲４７―２８中富良野、神居東４６―１３中富良野、陵雲２３―１６神居東

▽Ｂブロック

緑が丘３８―２８永山、愛宕３０―２７永山、永山２０―０士別、近文６０―２５緑が丘、近文５０―２３上富良野、近文２０―０士別、愛宕５２―２１上富良野、上富良野２０―０士別

▽Ｃブロック

愛宕東３０―２７富良野、当麻６４―１９富良野、富良野３７―２５永山南、当麻６８―１８愛宕東、愛宕東２０―０稚内、当麻７６―１８西御料地、西御料地５８―２４永山南、西御料地２０―０稚内、永山南２０―０稚内

【女子】

▽Ｄブロック

上富良野３６―１４陵雲、陵雲２０―０神居東、旭川ドルフィン３５―８陵雲、上富良野２０―０神居東、上富良野２０―０士別、神居東０―０愛宕、旭川ドルフィン２０―０愛宕、愛宕０―０士別、旭川ドルフィン２０―０士別

▽Ｅブロック

近文２０―０中富良野、永山２０―０中富良野、西御料地２０―０中富良野、愛宕東２０―０中富良野、永山３５―２４近文、近文３７―１３西御料地、愛宕東４０―１２近文、永山４８―１４西御料地、愛宕東３８―３０永山、愛宕東６０―１４西御料地

▽順位

①愛宕東②永山③近文④西御料地⑤中富良野

▽Ｆブロック

当麻６３―１０緑が丘、緑が丘２０―０東川、千代田２０―０東川、向陵３０―２７千代田、当麻２７―２２向陵

▽Ｇブロック

富良野２０―０忠和、東神楽２０―０忠和、美瑛２０―０忠和、忠和０―０稚内、東神楽４９―１６富良野、美瑛４０―３６富良野、富良野２０―０稚内、東神楽３９―２１美瑛、東神楽２０―０稚内、美瑛２０―０稚内

▽順位

①東神楽②美瑛③富良野④忠和⑤稚内