▽１部
道北振興タイガース６―２旭医大Ａ、バトラ５―２旭川ジェッツ
▽２部
旭川チェスカ５―１メディクス
▽３部
ファイブスターズ７―１ビルバンテ、旭医大Ｂ１５―３日本製紙タートルズ
▽４部
モモンガーズ７―３旭川ロマンチカ、旭川市役所レッドペッカーズ６―５ボンバーズ
▽５部
留萌オロロンウェーブス６―０ホワイト・セレブレイツ、旭川エンジェルス１０―２あおだいしょうオイラーズ、ブラスターズ３―１チェスカーズ