▽１回戦
帯広畜産大５―１酪農学園大アイスバーグ（江別）、旭川エンジェルス９―０釧教大、ＳＷＥＥＰ（苫小牧）４―３室蘭アイスバーズ、シューティングスターズ（網走）７―０釧路公立大
▽準決勝
旭川エンジェルス４―１帯広畜産大、ＳＷＥＥＰ５―０シューティングスターズ
▽決勝
旭川エンジェルス４―２ＳＷＥＥＰ
▽３位決定戦
帯広畜産大７―４シューティングスターズ