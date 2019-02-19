▽１回戦
帯広畜産大５―１酪農学園大アイスバーグ（江別）、旭川エンジェルス９―０釧教大、ＳＷＥＥＰ（苫小牧）４―３室蘭アイスバーズ、シューティングスターズ（網走）７―０釧路公立大
▽準決勝
旭川エンジェルス４―１帯広畜産大、ＳＷＥＥＰ５―０シューティングスターズ
▽決勝
旭川エンジェルス４―２ＳＷＥＥＰ
▽３位決定戦
帯広畜産大７―４シューティングスターズ
アイスホッケー 第２８回旭川アイスホッケー連盟会長杯争奪女子大会（９、１０日・道北アークス大雪アリーナ）
2019/02/19
▽１回戦
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