【男子】

◇キッズ

①林結仁（北広島ＪＡＳ）②川本（朝日ＡＳＳ）③宮本（増毛暑寒レーシング）

◇小学生

▽１年

①森岡来衣夢（美深レーシング）②松田（小平ＳＲＴ）③植松（朝日ＡＳＳ)

▽２年

①工藤啓太（上湧別スキー少年団競技部）②佐藤太（上湧別スキー少年団競技部）③佐々木（東川大雪スキー少年団）

▽３年

①内藤駿太（旭川ジュニアアルペン）②勝見（比布レーシングクラブ）③加納（北広島ＪＡＳ）

▽４年

①対馬啓太（東川大雪スキー少年団）②佐藤（遠軽ジュニアアルペン）③駒津（チームピヤシリジュニア）

▽５年

①藤島諒哉（旭川ジュニアアルペン）②友兼（美深・名寄ピヤシリアルペンスキー少年団）③斉藤（和寒ＡＳＳ）

▽６年

①森一樹（稚内ＡＳＳ）②田中（稚内ＡＳＳ）③佐藤（上湧別スキー少年団競技部）

◇中学生

①秦憲伸（旭川ジュニアアルペン）②内藤（旭川ジュニアアルペン）③田村（朝日ＡＳＳ）

◇ヤング・ミドルマン

①小林和広（比布レーシングクラブ）②佐々木（チームまちゃこ）③宮本（チームピヤシリ）

◇アイアンマン

①藤島貴博（旭川レーシング）②野口（遠軽町）③吉崎（旭川レーシング）

◇ジェントルマン

①石井善樹（Ｄ・Ｄ・Ｓ）②中岡（名寄レーシングスキークラブ）③坂上（Ｄ・Ｄ・Ｓ）

◇界王

①木村仁泰（チーム炭王）②杉本（たけるレーシング）③沢口（第３４区レーシングＯＢ）

◇神

①二ノ宮勝行（北浪漫好キ士別）②中村（旭川レーシング）③前崎（訓子府町）

【女子】

◇キッズ

①小林虹子（東川大雪スキー少年団）②永井（東川町幼児センター）③大西（羽幌レーシング）

◇小学生

▽１年

①斉藤羽菜（旭川ジュニアアルペン）②勝見（比布レーシングスキークラブ）③水尾（ＥＭＳＣレーシング）

▽２年

①田中琉莉（稚内ＡＳＳ）②島崎（旭川ジュニアアルペン）③広田（朝日ＡＳＳ）

▽３年

①早坂愛音（ＥＭＳＣレーシング）②青野（稚内ＡＳＳ）③根木（ＥＭＳＣレーシング）

▽４年

①上村文乃（滝川レーシング）②谷（神居東小）③工藤（稚内ＡＳＳ）

▽５年

①松岡桜子（愛別松岡牧場）②上松（上湧別スキー少年団競技部）③塚崎（和寒ＡＳＳ）

▽６年

①内藤いずみ（旭川ジュニアアルペン）②斎藤（旭川ジュニアアルペン）③青野（稚内ＡＳＳ）

◇中学生

①野口実央梨（旭川ジュニアアルペン）②利根川（伊の沢レーシング）③増田（旭川ジュニアアルペン）

◇エレガントレディー

①遠山雅子（チームまちゃこ）②山下（湧別興産）③羽吹（東川大雪スキー少年団）