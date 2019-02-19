▽１部

神馬祐介（卓心会）

▽２部

山口航平（グッドスピード）

▽３部

沢田倖佑（旭医大）

▽４部

宮崎一茂（グッドスピード）

▽５部

赤坂一生（翔くんとゆかいな仲間達）

▽６部

伊藤倫太郎（翔くんとゆかいな仲間達）

▽７部

山沢佳浩（グッドスピード）

▽８部

柳沢零士（グッドスピード）

▽９部

松井孝文（遠軽クラブ）

▽１０部

水口香代（和寒卓球協会）

▽１１部

西木信裕（士別卓球協会）

▽１２部

菅野千尋（遠軽クラブ）

▽１３部

水野英彦（鷹栖ブルーアップル）

▽１４部

野川悠吾（和寒卓球協会）

▽１５部

金田佳代（東神楽クラブ）

▽１６部

矢吹歳子（チャレンジ）

▽１７部

中村弘幸（Ｎ＆Ｍ）

▽１８部

中智（大成クラブ）

▽１９部

田中晴巳（フリーダム）

▽２０部

辻本悠喜（愛宕スニーカークラブ）

▽２１部

盛本渚生（翔くんとゆかいな仲間達）

▽２２部

石井るみ子（あたごサークル）

▽２３部

鈴木勝幸（ＴＣけんぶち）

▽２４部

佐藤康介（愛宕スニーカークラブ）

▽２５部

寺崎駿稀（翔くんとゆかいな仲間達）

▽２６部

小林幸子（神居サークル）

▽２７部

土肥宜昭（大成クラブ）

▽２８部

佐々木雅彦（東鷹栖クラブ）

▽２９部

佐藤洋子（神居サークル）

▽３０部

木南美由紀（フリーダム）

▽３１部

武田和子（個人）

▽３２部

遠藤きみ子（やよいクラブ）

▽３３部

宮内たか子（東鷹栖クラブ）