▽１部
神馬祐介（卓心会）
▽２部
山口航平（グッドスピード）
▽３部
沢田倖佑（旭医大）
▽４部
宮崎一茂（グッドスピード）
▽５部
赤坂一生（翔くんとゆかいな仲間達）
▽６部
伊藤倫太郎（翔くんとゆかいな仲間達）
▽７部
山沢佳浩（グッドスピード）
▽８部
柳沢零士（グッドスピード）
▽９部
松井孝文（遠軽クラブ）
▽１０部
水口香代（和寒卓球協会）
▽１１部
西木信裕（士別卓球協会）
▽１２部
菅野千尋（遠軽クラブ）
▽１３部
水野英彦（鷹栖ブルーアップル）
▽１４部
野川悠吾（和寒卓球協会）
▽１５部
金田佳代（東神楽クラブ）
▽１６部
矢吹歳子（チャレンジ）
▽１７部
中村弘幸（Ｎ＆Ｍ）
▽１８部
中智（大成クラブ）
▽１９部
田中晴巳（フリーダム）
▽２０部
辻本悠喜（愛宕スニーカークラブ）
▽２１部
盛本渚生（翔くんとゆかいな仲間達）
▽２２部
石井るみ子（あたごサークル）
▽２３部
鈴木勝幸（ＴＣけんぶち）
▽２４部
佐藤康介（愛宕スニーカークラブ）
▽２５部
寺崎駿稀（翔くんとゆかいな仲間達）
▽２６部
小林幸子（神居サークル）
▽２７部
土肥宜昭（大成クラブ）
▽２８部
佐々木雅彦（東鷹栖クラブ）
▽２９部
佐藤洋子（神居サークル）
▽３０部
木南美由紀（フリーダム）
▽３１部
武田和子（個人）
▽３２部
遠藤きみ子（やよいクラブ）
▽３３部
宮内たか子（東鷹栖クラブ）
卓球 第１９７回春光大会（１１日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
2019/02/19
▽１部
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