【男子】

◇シングルス

▽一般

①原田将来（ＡＣＴ）②小林（ＪＲ北海道）

▽４０歳以上

①早川靖志（音更テニス協会）②伊藤（リーヴＴＣ）

▽４５歳以上

①八木沢俊也（トヨタ自動車北海道）②木村（アイボリー）

▽５０歳以上

①鈴木寛典（アルマトーレテニス）②山里（札幌テニス協会）

▽５５歳以上

①成田浩樹（宮丘テニスクラブ）②佐々木（恵庭市役所）

▽６０歳以上

①篠川健二（旭川テニス協会）②清水（スウィング８９）

▽６５歳以上

①村木謙介（旭川テニス協会）②藤巻（平岸ロイヤルテニスクラブ）

◇ダブルス

▽４５歳以上

①北本賢一・工藤秀一（ＳＴＣ・北科大ＯＢ）②八木沢・下崎（トヨタ自動車北海道・テニスラボ）

▽５５歳以上

①井上靖至・松浦成行（ＭＴＣ）②清水・村木（スウィング８９・旭川テニス協会）

【女子】

◇シングルス

▽４５歳以上

①高島徳容（旭川テニス協会）②山本（帯広テニス協会）

▽５０歳以上

①西田きみ子（宮の森ＳＣ）②上山（ジョイ）

▽５５歳以上

①小原由美子（スギムラ）②青山（ジョイ）

▽６０歳以上

①吉田千恵子（ジョイ）②酒井（ジョイ）

◇ダブルス

▽４５歳以上

①細野友枝・小林美歌子（エルバッハ・旭川テニス協会）②上山・長橋（ジョイ）

▽５５歳以上

①五十嵐とし子・徳丸美枝子（苫小牧テニス協会・旭川テニス協会）②佐々木・高見（恵庭テニス協会・室蘭テニス協会）

▽６０歳以上

①吉田千恵子・臼木裕視子（ジョイ・旭川テニス協会）②石川・立花（ライジング・エルバッハ）