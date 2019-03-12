【男子】

▽一般４５㌔

①横田明俊（上富良野２戦車上富良野）２時間０９分４０秒２②加藤大平（札幌）③石原拓巳（岩手県白滝ｃｃ）

▽同３０㌔

①池辺刀那（美瑛ＭＵＵＲ―ＺＥＲＯ）１時間１４分５４秒６②細川徹哉（東川高）③戸松秀斗（ＴＨＥ ＳＡＵＣＥ ＦＡＣＥ）

▽同１５㌔（１６歳～３９歳）

①小林達矢（東川高）３９分０８秒００②大江悠太（第２後方支援連隊）③藤吉希旺（士別翔雲高）

▽同１５㌔（４０歳～５９歳）

①和久誉（和寒ＳＳ）３９分０７秒１②杉山義宣（恵庭１ＳＴ）③堀井信雅（札幌）

▽同１５㌔（６０歳以上）

①丹野弘（苫小牧丹野塾）４２分５１秒５②青野朋之（天塩町農林水産課）③濱田力範（帯広ＸＣ）

▽同５㌔（４０歳以上）

①安藤裕幸（永山くりの木幼稚園）１５分５０秒０②清野文浩（旭川ＧＳＤＳ）③坂本義晴（美瑛）

▽中学生５㌔

①小上楓真（京極中）１３分０２秒３②川口颯希（東川中）③島田悟輔（東川中）

▽小学生５㌔（１～３年）

①和久玄（和寒ＳＳ）１７分２４秒６②浪岡凌玖（豊岡・東光ＸＣ）③小畑瑞貴（東神楽ＸＣ）

▽同５㌔（４年～６年）

①五十嵐硫星（東神楽ＸＣ）１４分５０秒６②大久保翔稀（伊の沢ＸＣ）③中屋嬉春（東神楽ＸＣ）

【女子】

▽一般３０㌔

①大塚裕華（長野白馬村スキークラブ）１時間２２分１１秒７②米田和美（札幌たんぽぽの丘）③大丸芽美（山形置環）

▽同１５㌔

①アリス・モラン（当麻）４９分２８秒３②福井美和子（美瑛ＸＣ少年団）③鎌田麻佑（旭川）

▽同５㌔（４０歳以上）

①井田あつ子（旭川）２１分３０秒８②佐々木富子（芽室）③木村睦子（岩見沢木村ファミリー）

▽中学生５㌔

①窪田さくら（和寒中）１５分５４秒８②藤田心那（鷹栖中）③谷水七彩（鷹栖中）

▽小学生５㌔（１～３年）

①金津美和菜（豊岡・東光ＸＣ）１７分４９秒３②宮下水月（伊の沢ＸＣ）③柴田想菜（伊の沢ＸＣ）

▽同５㌔（４～６年）

①篠島渚紗（伊の沢ＸＣ）１５分０４秒１②金津美雪（豊岡・東光ＸＣ）③早川琴菜（豊岡・東光ＸＣ）

◇チームスプリント

▽小学生低学年

①ＴＲＭ（旭川、浪岡凌玖・金津美和菜）②紅月（旭川、くれないのつき）③ｍ＆ｍ’ｓ（東神楽）

▽同高学年

①オレンジ１００％（旭川、早川琴菜、金津美雪）②やるぞ！やるぞ！やるぞ！（旭川）③けいたとしん（当麻）

▽中学生男子

①Ｎ＠ＮＡ（旭川、成田大地・中原有希）②チームふたり（東川）③ＴＨＥ ＥＡＳＴ（東川）

▽同女子

①ｗｉｎｔｅｒ ｇｉｒｌｓ（東川、川口萌果、五十嵐琴音）

▽高校男子

①ＴＨＥ ＳＡＵＣＥ ＦＡＣＥ（旭川、渡邊虹希・戸松秀斗）②ひがしかわ（旭川）③自転車で通います（旭川）

▽一般男子

①東川ＸＣ（東川、宗原弘周・ヴィテレ・ストールヴィク）②村岡兄弟（和寒）③旭川信用金庫中央大Ｂ（旭川）

▽同女子

①コバカワ・Ｈ！！（小林伊千江・川口美枝子（東川）