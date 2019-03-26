【男女混合】
▽幼児
①吉川琉輝（虚空会館）②青木（真空会館）
【男子】
◇小学生
▽１年初級
①樺沢樹（虚空会館）②伊藤（武裕館）③小林（旭峰会）③日下（拳流会館）
▽同クラスＢ
①笠井拳聖（拳流会館）②亀谷（ＨＫＣ羽幌）
▽２年初級
①樺沢樹（虚空会館）②日下（拳流会館）③木村（橋本道場）③大橋（橋本道場）
▽同クラスＡ
①丸山歩夢（真空会館）②笠井（拳流会館）③尾垣（勇拳会）③清水（武裕館）
▽３年クラスＡ
①伊勢谷瑠士（勇拳会）②青木（真空会館）③千葉（勇拳会）
▽３・４年初級
①田村奏祐（拳気館）②木村（橋本道場）
▽４年生クラスＡ
①野沢瑞貴（真空会館）②田宮（勇拳会）③橋本（橋本道場）③高柳（拳流会館）
▽同Ｂ
①千葉勝永（勇挙会）②渋谷（虚空会館）③山田（武裕館）③小代（勇挙会）
▽６年クラスＡ
①野沢遥希（真空会館）
◇中学生
▽クラスＡ
①北村光生（真空会館）②橋口（真空会館）③吉田（拳流会館）③清水（武裕館）
◇高校生
▽クラスＡ
①関根光輝（拳流会館）②垣内（真空会館）
【女子】
◇小学生
▽２年初級
①星加梨月（拳流会館）
▽同クラスＢ
①笠松風花（武裕館）②大内（拳流会館）
▽３・４年初級
①佐藤鈴音（虚空会館）②町屋（旭峰会）③橋詰（虚空会館）
▽４年クラスＢ
①高柳美樹（拳流会館）②臼井（武裕館）
▽４・５年初級
①伊藤瑠佳（武裕館）②佐藤（虚空会館）
▽５・６年クラスＢ
①臼井美和（武裕館）②三浦（虚空会館）
◇一般
①吉田りん（拳流会館）