【男女混合】

▽幼児

①吉川琉輝（虚空会館）②青木（真空会館）

【男子】

◇小学生

▽１年初級

①樺沢樹（虚空会館）②伊藤（武裕館）③小林（旭峰会）③日下（拳流会館）

▽同クラスＢ

①笠井拳聖（拳流会館）②亀谷（ＨＫＣ羽幌）

▽２年初級

①樺沢樹（虚空会館）②日下（拳流会館）③木村（橋本道場）③大橋（橋本道場）

▽同クラスＡ

①丸山歩夢（真空会館）②笠井（拳流会館）③尾垣（勇拳会）③清水（武裕館）

▽３年クラスＡ

①伊勢谷瑠士（勇拳会）②青木（真空会館）③千葉（勇拳会）

▽３・４年初級

①田村奏祐（拳気館）②木村（橋本道場）

▽４年生クラスＡ

①野沢瑞貴（真空会館）②田宮（勇拳会）③橋本（橋本道場）③高柳（拳流会館）

▽同Ｂ

①千葉勝永（勇挙会）②渋谷（虚空会館）③山田（武裕館）③小代（勇挙会）

▽６年クラスＡ

①野沢遥希（真空会館）

◇中学生

▽クラスＡ

①北村光生（真空会館）②橋口（真空会館）③吉田（拳流会館）③清水（武裕館）

◇高校生

▽クラスＡ

①関根光輝（拳流会館）②垣内（真空会館）

【女子】

◇小学生

▽２年初級

①星加梨月（拳流会館）

▽同クラスＢ

①笠松風花（武裕館）②大内（拳流会館）

▽３・４年初級

①佐藤鈴音（虚空会館）②町屋（旭峰会）③橋詰（虚空会館）

▽４年クラスＢ

①高柳美樹（拳流会館）②臼井（武裕館）

▽４・５年初級

①伊藤瑠佳（武裕館）②佐藤（虚空会館）

▽５・６年クラスＢ

①臼井美和（武裕館）②三浦（虚空会館）

◇一般

①吉田りん（拳流会館）