【男子】

▽Ａブロック

神居東４６―１６愛宕東、神居東８０―１３永山、神居東９９―３忠和、愛宕東６０―３１永山、愛宕東８６―１５忠和、永山５７―１２忠和

▽順位

①神居東②愛宕東③永山④忠和



▽Ｂブロック

近文５１―４５陵雲、近文４５―３２富良野、近文４７―２５上富良野、陵雲３９―３１富良野、陵雲７３―８上富良野、富良野７１―８上富良野

▽順位

①近文②陵雲③富良野④上富良野



▽Ｃブロック

当麻６８―１６愛宕、当麻８３―１４中富良野、当麻８５―１３永山南、中富良野４１―１９愛宕、愛宕３３―２６永山南、中富良野４２―３３永山南

▽順位

①当麻②中富良野③愛宕④永山南



▽Ｄブロック

美瑛４１―２９西御料地、美瑛５２―２１緑が丘、美瑛７１―１９旭川第三、緑が丘３１―２５西御料地、西御料地６０―２５旭川第三、緑が丘５７―２８旭川第三

▽順位

①美瑛②緑が丘③西御料地④旭川第三

【女子】

▽Ｅブロック

上富良野３８―１７美瑛、上富良野３６―２０千代田、上富良野５８―８西御料地、上富良野２０―０愛宕、千代田５０―１７美瑛、美瑛４９―２６西御料地、美瑛２０―０愛宕、千代田５４―９西御料地、千代田２０―０愛宕、西御料地２０―０愛宕

▽順位

①上富良野②千代田③美瑛④西御料地⑤愛宕



▽Ｆブロック

愛宕東２４―１７旭川ドルフィン、愛宕東５７―２６富良野、愛宕東３６―１２緑が丘、愛宕東３０―２７中富良野、旭川ドルフィン４０―１７富良野、旭川ドルフィン２６―２２緑が丘、旭川ドルフィン２８―１９中富良野、緑が丘２９―２１富良野、中富良野４４―３６富良野、緑が丘１２―１１中富良野

▽順位

①愛宕東②旭川ドルフィン③緑が丘④中富良野⑤富良野



▽Ｇブロック

当麻５４―６永山、当麻５１―８陵雲、当麻６９―８忠和、当麻２０―０東川、永山３８―２０陵雲、永山４４―２１忠和、永山２０―０東川、陵雲３５―３１忠和、陵雲２０―０東川、忠和２０―０東川

▽順位

①当麻②永山③陵雲④忠和⑤東川



▽Ｈブロック

向陵５４―２１東神楽、東神楽４７―２０近文、東神楽３１―３１神居東、東神楽１１９―１東栄、向陵５３―８近文、向陵４４―３１神居東、向陵７１―３東栄、神居東７４―１９近文、近文５８―７東栄、神居東１１６―０東栄

▽順位

①向陵②神居東③東神楽④近文⑤東栄