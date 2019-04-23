【男子】

▽１回戦

富良野東４７―４０鷹栖、中富良野３７―３３東光、明星５７―５２広陵、中央４９―３８富良野西、忠和４５―４３永山、当麻４２―３３東明、光陽４６―４４東神楽、美瑛４０―２５上富良野

▽２回戦

緑が丘６７―３７富良野東、中富良野５７―２８北星、東陽５２―４６明星、神居東６６―４８中央、忠和６０―５２愛宕、北門３７―３２当麻、永山南５０―３１光陽、神楽６５―２４美瑛

▽３回戦

緑が丘５５―２４中富良野、神居東８３―３１東陽、忠和７５―３０北門、神楽７６―２２永山南

【女子】

▽１回戦

北星６０―５３東明、忠和４７―３８光陽、東光４８―４５永山、上富良野６１―５３美瑛、東神楽６７―２５啓北、六合６２―３５富良野東、鷹栖５３―３５神居、中富良野５８―３６神楽、富良野西７７―１７東陽、広陵４４―３２東川

▽２回戦

当麻６１―３０北星、東光８５―３３忠和、北門６１―３６上富良野、愛宕４８―４０東神楽、神居東５４―３６六合、中央５５―３７鷹栖、富良野西７３―４３中富良野、緑が丘７０―２６広陵

▽３回戦

当麻５５―４３東光、愛宕７８―３８北門、神居東７２―１５中央、緑が丘６１―４２富良野西