神居東２―０愛宕（加藤、Ｏ・Ｇ＝神）、東明３―１増毛（土田、藤原、菅原＝東、石田＝増）、永山南９―０神居（近江２、沼倉４、菊地、山口、若林＝永）、東光３―３中富良野（高橋、宿谷２＝東、幸田２＝中）、鷹栖７―０緑が丘サード（楠本３、加藤聖３、相内＝鷹）、ＳＳＳＣ１―１啓北（千葉＝Ｓ、吉田＝啓）、広陵６―０上富良野（栗栖４、岩本２＝広）、美深１―１春光台（佐藤＝美、米山＝春）