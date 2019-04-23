神居東２―０愛宕（加藤、Ｏ・Ｇ＝神）、東明３―１増毛（土田、藤原、菅原＝東、石田＝増）、永山南９―０神居（近江２、沼倉４、菊地、山口、若林＝永）、東光３―３中富良野（高橋、宿谷２＝東、幸田２＝中）、鷹栖７―０緑が丘サード（楠本３、加藤聖３、相内＝鷹）、ＳＳＳＣ１―１啓北（千葉＝Ｓ、吉田＝啓）、広陵６―０上富良野（栗栖４、岩本２＝広）、美深１―１春光台（佐藤＝美、米山＝春）
サッカー あさひかわ新聞杯第１０回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（２０日・花咲球技場ほか）
2019/04/23
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