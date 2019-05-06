【男子】

◇ダブルス

▽１部

①布川祐輔・佐藤一生（空知ガス）②加藤・鈴木（トライデント）③佐藤・橘（生活プロデュース・旭教大）

▽２部

①五十井宣好・斉木祥天（トライデント・フリー）②高橋・山田（末広シャトル・フリー）③立野・谷（末広シャトル・モモンガ）

▽３部

①橋本隆太・園康平（末広シャトル・フリー）②阪上・藤村（東明バドミントンクラブ）③川合・小野（ハイクリア・わだっぴー）

▽４部

①原田裕由・伊藤圭一郎（モモンガ・大町クラブ）②大島・安藤（陵雲クラブ）

【女子】

▽１部

①外川梓・阪野久美子（モモンガ）②武田・森木（生活プロデュース・末広シャトル）③藤井・山村（アレスジーク・トライデント）

▽２部

①五十井良枝・伊藤恵美（トライデント・大町クラブ）②佐々木・嶋村（あさひクラブ）③山口・川崎（モモンガ・士別）

▽３部

①嶋沢祥世・稲場理恵（ミスショット・フリー）

▽４部

①段下侑子・小松あゆみ（わだっぴー）、②梅津・安田（東明バドミントンクラブ）③緒方・白井（モモンガ・大町クラブ）

【男女混合】

◇ダブルス

▽６０歳以下

①佐藤満確・佐藤未唯（生活プロデュース）②佐藤・藤井（留萌ＡＢＦ・アレスジーク）③加藤・森木（トライデント・末広シャトル）

▽８０歳以上

①原田健太・阪野久美子（モモンガ）②丸田・伊藤（モモンガ・大町クラブ）③山田・嶋村（フリー・あさひクラブ）

▽１００歳以上

①五十井宣好・五十井良枝（トライデント）②白井・寺田（大町クラブ）③高橋・佐々木（末広シャトル・あさひクラブ）

▽１２０歳以上

①原田裕由・橋本久美子（モモンガ）