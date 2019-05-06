【男子】
◇団体
▽１回戦
愛宕２―１広陵
▽２回戦
東明３―０愛宕、鷹栖２―１光陽、東神楽２―１春光台、北門２―１東鷹栖、東陽３―０明星、東光２―１美瑛美馬牛、永山南２―１緑が丘、忠和３―０西神楽
▽３回戦
東明２―０鷹栖、北門２―０東神楽、東光２―１東陽、忠和２―０永山南
▽準決勝
東明２―０北門、忠和２―０東光
▽決勝
東明２―０忠和
▽３位決定戦
北門２―１東光
◇シングルス
①佐々木（東明）②野村（東明）③片山（東明）④小島（東明）
◇ダブルス
①犬嶋・片山（東明）②野村・佐々木（東明）③小島・鎌田（東明）④河北・大山（愛宕）
【女子】
◇団体
▽１回戦
忠和３―０光陽、旭教大付属３―０緑が丘、北門２―１西神楽、愛宕３―０鷹栖、春光台３―０広陵、明星２―１東陽、東神楽３―０東光、東明３―０永山南
▽２回戦
忠和２―０旭教大付属、愛宕２―１北門、春光台２―０明星、東明２―０東神楽
▽準決勝
忠和２―１愛宕、東明２―１春光台
▽決勝
忠和２―１東明
▽３位決定戦
春光台２―１愛宕
◇シングルス
①岩戸（愛宕）②土佐（忠和）③嶋村（東明）④今井（東明）
◇ダブルス
①獅子原・山田（忠和）②嶋村・谷口（東明）③河内・石原（東明）④江刺・新関（東神楽）