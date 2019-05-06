▽１回戦
旭川リバーズＡ６８―４４エクーズ青森
▽準決勝
フリーズ（釧路）４９―４８旭川リバーズＡ、札幌ノースウィンド４９―４１旭川リバーズＢ
▽決勝
フリーズ７１―４５札幌ノースウィンド
▽３位決定戦
旭川リバーズＡ６５―２９旭川リバーズＢ