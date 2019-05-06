▽１回戦
シャネルズ２―１道北振興、ＪＡあさひかわ１―０旭川ガス、旭川市役所８―０旭川市消防署野球部
▽準決勝
シャネルズ２―０上川町役場、ＪＡあさひかわ７―０旭川市役所
▽決勝
ＪＡあさひかわ５―１シャネルズ