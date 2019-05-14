▽１回戦

当麻５―４中央、美瑛２１―２愛別、近文１１―１末広、共栄９―２豊岡、新富９―０北鎮、東神楽６―５三小

▽２回戦

陵雲１１―３当麻、東光２７―８春光、神楽５―２比布、旭稜１２―４東栄、愛宕東１２―４美瑛、西御料地２９―０末広北、永山中央１２―２上川大雪、東川大雪１１―４近文、忠和２―０共栄、東聖１１―２緑が丘、永山西７―６神居、大有１２―２新富、東旭川５―３春光台、鷹栖・近一合同１２―２千代田、啓明１２―０鷹栖北野、永山南１９―０東神楽

▽３回戦

陵雲１３―３東光、神楽９―２旭稜、西御料地６―０愛宕東、東川大雪１０―２永山中央、東聖７―４忠和、永山西１０―８大有、東旭川５―１鷹栖・近一合同、啓明１０―６永山南

▽準々決勝

神楽９―２陵雲、東川大雪１０―０西御料地、東聖５―２永山西、東旭川７―０啓明