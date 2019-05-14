▽１回戦
東光１―０愛宕、忠和・北星１２―２啓北、広陵８―１中央、旭教大付属３―１永山
▽２回戦
東明１３―３明星、神楽・神居東７―４東光、永山南１２―１忠和・北星、旭川８―０光陽、六合８―３神居、広陵５―１緑が丘、春光台８―１旭教大付属、東陽７―０北門
▽３回戦
東明３―２神楽・神居東、旭川１０―３永山南、六合９―２広陵、東陽７―５春光台