▽１回戦
ドリームナイン旭川５―２ＪＲ旭川運転所、旭川赤十字病院８―３カルド、アルティメット３―１北都ヤンキース、明治旭川工場３―０永球会、ニューヤンキース１４―５高専坂５９
▽２回戦
ドリームナイン旭川７―０ブレイクホーキンス、旭川赤十字病院９―１アルティメット、明治旭川工場８―４ジャッグル、ニューヤンキース２―１鷹栖町役場
▽準決勝
旭川赤十字病院４―２ドリームナイン旭川、ニューヤンキース６―２明治旭川工場
▽決勝
旭川赤十字病院５―３ニューヤンキース