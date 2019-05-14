▽１回戦

近文６―０陵雲、愛宕東Ａ２１―０末広北、永山南１１―０末広、神楽１４―０鷹栖北野、千代田１４―０東神楽、新富１１―５春光、春光台８―７啓明

▽２回戦

近文７―３愛別、西御料地１５―０北鎮、三小３―２当麻、比布１２―１美瑛、東旭川７―２愛宕東Ａ、緑が丘４―３永山西、神居９―８東光、永山南８―０大有、神楽１９―５上川大雪、旭稜１３―０愛宕東Ｂ、忠和９―２鷹栖・近一合同、豊岡１０―０千代田、永山中央５―４新富、東川大雪１１―１中央、東聖１２―３東栄、春光台１６―７共栄

▽３回戦

近文９―０西御料地、比布２０―０三小、東旭川１５―２緑が丘、神居２―１永山南、神楽１８―４旭稜、忠和７―３豊岡、永山中央７―５東川大雪、東聖１２―５春光台

▽準々決勝

近文１５―６比布、神居５―１東旭川、忠和１７―３神楽、東聖６―３永山中央

▽準決勝

神居４―２近文、東聖１７―６忠和

▽決勝

東聖８―４神居