▽オープン
①長橋美喜・上山友紀②菅原・麻下
▽シニア
①立花法子・青山美幸②倉・三宅
▽Ｂ級
①松山智津子・畠山弘美②深谷・明瀬
▽Ｃ級
①松原智子・小原美加②増田・木原
▽Ｄ級
①西村紫乃・佐藤美秋②浅川・定政