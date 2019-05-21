▽１回戦
ドリームナイン旭川１１―０高専坂５９、Ａ・Ｉ・Ｂ９―２旭川信用金庫
▽２回戦
カルド１０―３ドリームナイン旭川、ニューヤンキース６―５Ｔクラス、ダイヤモンドプレイヤーズ８―０アサヒカワＳＮＥＳ、鷹栖町役場９―２ブレイクホーキンス、旭川ホームストーリー６―３旭川クラブ、アルティメット５―２ジャッグル、明治旭川工場１０―４ＪＲ旭川運転所、旭川赤十字病院１０―３Ａ・Ｉ・Ｂ
▽３回戦
ニューヤンキース　不戦勝　カルド、ダイヤモンドプレイヤーズ７―０鷹栖町役場、旭川ホームストーリー５―２アルティメット、明治旭川工場８―５旭川赤十字病院
▽準決勝
ニューヤンキース１―０ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川ホームストーリー１５―３明治旭川工場