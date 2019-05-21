▽１回戦

当麻町役場７―４比布町役場、旭川教員野球クラブ４―０旭川市消防署野球部

▽準決勝

旭川市役所８―２当麻町役場、旭川教員野球クラブ３―１上川町役場

▽決勝

旭川市役所２―１旭川教員野球クラブ